Участие Blue Origin в лунной программе США могут отложить на год, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2026
03:40 30.05.2026
Участие Blue Origin в лунной программе США могут отложить на год, пишут СМИ

© Фото : Blue OriginИспытание двигателя для суборбитального корабля фирмы Blue Origin. Фото с места событий
Испытание двигателя для суборбитального корабля фирмы Blue Origin. Фото с места событий. Архивное фото
  • Участие Blue Origin в лунной программе США может быть отложено минимум на год из-за необходимости восстановления инфраструктуры и проведения исследований.
  • Миссия "Артемида III" все еще может состояться в следующем году, если SpaceX будет готова предоставить свои лунные посадочные модули.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Участие американской компании Blue Origin в лунной программе США из-за взрыва ракеты New Glenn может быть отложено минимум на год, сообщает издание Politico со ссылкой на подсчеты бывшего сотрудника НАСА.
Ранее в пятницу тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Принадлежащая американскому миллиардеру и основателю Amazon Джеффу Безосу Blue Origin планировала модернизировать New Glenn до сверхтяжелой ракеты-носителя, чтобы компания могла составить конкуренцию SpaceX.
"Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы "Артемида III", задержка составит как минимум год", - заявил источник издания.
Издание напоминает, что НАСА надеялось в следующем году испытать лунные посадочные модули как компании Blue Origin, так и SpaceX, которые в будущем будут доставлять астронавтов на поверхность Луны. Отмечается, что миссия "Артемида III" все еще может состояться в следующем году, если SpaceX будет готова предоставить свои модули, однако это будет означать, что США сделают большую ставку на непроверенную технологию только одной компании.
