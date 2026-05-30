Астроном рассказал, когда можно будет наблюдать парад трех планет и Луны
01:53 30.05.2026
Астроном рассказал, когда можно будет наблюдать парад трех планет и Луны

Парад планет Венеры, Юпитера и Меркурия можно будет увидеть 17 июня

© iStock.com / cemagraphics
Солнечная система
© iStock.com / cemagraphics
Солнечная система. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 17 июня жители европейской части России смогут наблюдать парад планет Венеры, Юпитера и Меркурия, а также спутника Земли Луны.
  • Объекты на небе будут видны невооруженным глазом после заката.
ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Парад планет Венеры, Юпитера и Меркурия и спутника Земли Луны жители европейской части России смогут наблюдать 17 июня, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.
"Астрономическое явление, достойное внимания: 17 июня Венера, ее освещенность составит 74%, Луна, Юпитер и Меркурий выстроятся вдоль линии эклиптики на северо-западе", - рассказал Францев.
Он добавил, что явление можно наблюдать в европейской части России. Объекты на небе будут видны невооруженным глазом после заката.
