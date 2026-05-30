Рейтинг@Mail.ru
Миссия на Марс будет испытанием для психики, считает космонавт Фибек - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:40 30.05.2026
Миссия на Марс будет испытанием для психики, считает космонавт Фибек

Фибек: участники миссии на Марс должны обладать особым складом характера

© AP Photo / Mohammed bin Rashid Space CenterПланета Марс
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Mohammed bin Rashid Space Center
Планета Марс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франц Фибек, космонавт из Австрии, считает, что миссия на Марс будет серьезным психологическим испытанием.
  • Миссия на Марс продлится около трех лет, и в случае возникновения проблем возвращение на Землю будет невозможно.
  • Для успешного выполнения миссии на Марс требуется серьезная подготовка и определенный склад характера.
ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, почему миссия на Марс будет испытанием для психики.
"Психологический фактор тоже важен, безусловно. Но есть, например, известный российский космонавт (Валерий) Поляков, который провел на станции 14 месяцев. Это серьезное испытание, но, думаю, оно преодолимо", - сказал собеседник агентства.
Морковь - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Российские ученые разрабатывают овощную оранжерею для полетов на Марс
20 марта, 04:44
По его словам, нужно учитывать, что речь идет о длительном времени - примерно три года вдали от Земли, без возможности быстро вернуться.
"Если что-то происходит на Луне - можно относительно быстро вернуться. На МКС - тоже. А с Марса - нет. Связь с Землей есть, но сигнал идет около 20 минут в одну сторону. Это означает совершенно другой уровень коммуникации, к которому нужно привыкнуть", - уточнил австрийский космонавт.
Поэтому, по его словам, требуется "очень серьезная подготовка и особый склад характера".
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Он провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Австрийский космонавт объяснил, как космос влияет на организм
16 мая, 00:50
 
НаукаАвстрияМарсЗемляКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала