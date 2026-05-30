Миссия на Марс будет испытанием для психики, считает космонавт Фибек

Краткий пересказ от РИА ИИ Франц Фибек, космонавт из Австрии, считает, что миссия на Марс будет серьезным психологическим испытанием.

Миссия на Марс продлится около трех лет, и в случае возникновения проблем возвращение на Землю будет невозможно.

Для успешного выполнения миссии на Марс требуется серьезная подготовка и определенный склад характера.

ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости объяснил, почему миссия на Марс будет испытанием для психики.

"Психологический фактор тоже важен, безусловно. Но есть, например, известный российский космонавт (Валерий) Поляков, который провел на станции 14 месяцев. Это серьезное испытание, но, думаю, оно преодолимо", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нужно учитывать, что речь идет о длительном времени - примерно три года вдали от Земли , без возможности быстро вернуться.

"Если что-то происходит на Луне - можно относительно быстро вернуться. На МКС - тоже. А с Марса - нет. Связь с Землей есть, но сигнал идет около 20 минут в одну сторону. Это означает совершенно другой уровень коммуникации, к которому нужно привыкнуть", - уточнил австрийский космонавт.

Поэтому, по его словам, требуется "очень серьезная подготовка и особый склад характера".