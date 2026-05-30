В Роспотребнадзоре рассказали, какие места на теле чаще всего выбирает клещ

КАЛИНИНГРАД, 30 мая – РИА Новости. Клещ чаще всего присасывается к местам с обильным кровоснабжением и тонкой кожей на теле человека, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
"Присасывание клеща чаще всего отмечается в области шеи, груди, подмышечных впадин, паховых складках и местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением", - сказала Бабура.
Она отметила, что в случае присасывания клеща нужно срочно обратиться за медицинской помощью, где врач оценит риск заражения и при необходимости назначит профилактическое лечение или экстренную профилактику – введение иммуноглобулина.