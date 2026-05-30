Хегсет допустил пересмотр присутствия военных США на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил вывода американских войск с ряда поврежденных военных баз.
- Решение о выводе войск будет принимать президент США Дональд Трамп по итогам конфликта с Ираном.
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил вывода американских войск с ряда военных баз, поврежденных в ходе событий на Ближнем Востоке, добавив, что решение будет принимать президент США Дональд Трамп по итогам конфликта с Ираном.
"Решение об этом будет принимать президент Трамп, но это будет зависеть от того, по какому пути мы захотим пойти. Мы положительно оцениваем наши партнерства в регионе. Эти решения будут приниматься с учетом итогов (конфликта - ред.)", - сказал Хегсет журналистам в ходе своего визита на форум "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, отвечая на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой, по данным Тегерана, был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. Иранская сторона не уточняла, в какой стране располагается эта база. В центральном командовании ВС США позднее заявили, что баллистическая ракета, якобы запущенная Ираном в сторону Кувейта, была перехвачена силами арабской страны.