Хегсет допустил пересмотр присутствия военных США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил вывода американских войск с ряда военных баз, поврежденных в ходе событий на Ближнем Востоке, добавив, что решение будет принимать президент США Дональд Трамп по итогам конфликта с Ираном.