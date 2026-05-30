Ливанский мясник рассказал о правилах халяльного забоя на Ид аль-Адха

Краткий пересказ от РИА ИИ По мусульманской традиции жертвенное животное на праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) должен забивать человек с опытом, чтобы не причинить животному лишних страданий и не нарушить религиозные правила.

Для жертвоприношения выбирают только животных, мясо которых дозволено к употреблению в исламе, и важно соблюдать порядок ритуала, произнести необходимые слова и прочитать определенные аяты из Корана.

Мясо жертвенного животного принято делить на три части: одну оставляют семье, вторую передают родственникам и близким, третью раздают нуждающимся.

БЕЙРУТ, 30 мая — РИА Новости. Жертвенное животное на праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) по мусульманской традиции должен забивать человек с опытом, чтобы не причинить ему лишних страданий и не нарушить религиозные правила, заявил РИА Новости владелец крупной мясной лавки в южном пригороде Бейрута Ахмед Салим.

"Если человек не умеет правильно делать забой, лучше не делать это самому. Можно ошибиться, животное будет мучиться, а мясо по мусульманской традиции может считаться харамным. Поэтому многие покупают барана в городе и приводят его к мясникам, чтобы все было сделано правильно", — сказал Салим.

По словам собеседника агентства, для жертвоприношения выбирают только животных, мясо которых дозволено к употреблению в исламе. Перед забоем, отметил он, человеку не обязательно совершать омовение или молитву, однако важно быть чистым в своих мыслях и телом, соблюдать сам порядок ритуала, произнести необходимые слова и после начала выпуска крови прочитать определенные аяты из Корана, чтобы завершить обряд должным образом.

Салим подчеркнул, что животное нельзя мучить ни до забоя, ни во время него. По его словам, нож должен быть острым, а сам процесс — быстрым и уверенным. Он отметил, что не рекомендуется проводить ножом по горлу животного более трех раз, поскольку это уже может указывать на неправильное выполнение обряда и причинение лишних страданий.

Собеседник агентства добавил, что некоторые опытные мясники перед основной частью обряда могут одним сильным ударом кулака оглушить животное, чтобы снизить его движение и стресс перед забоем. По его словам, такая практика также считается допустимой, если после этого сам забой проводится по исламскому ритуалу, с правильным произнесением необходимых слов и выпусканием крови.

Он отметил, что на крупных предприятиях и бойнях религиозный порядок также сохраняется. Сначала животное забивают по исламским правилам вручную, а уже после завершения ритуальной части используются специальные машины и оборудование для дальнейшей разделки, снятия шкуры и подготовки мяса.

Мясник рассказал, что в Бейруте многие горожане, сохраняя традицию праздника, покупают барана и привозят его к специалистам, а затем сами решают, как разделить мясо. По мусульманскому обычаю, мясо жертвенного животного принято делить на три части: одну оставляют семье, вторую передают родственникам и близким, третью раздают нуждающимся.

По словам Салима, в этом году ситуация для мясников и покупателей в южном пригороде Бейрута остается тяжелой из-за войны. При этом, отметил он, работу немного облегчило то, что государство стало подавать электричество до 12 часов в сутки, тогда как до войны электроэнергия поступала не более чем на четыре часа в день, и предпринимателям приходилось больше платить частным генераторным сетям.

Главным фактором роста цен, по словам Салима, стала гибель большого количества скота на юге Ливана в результате израильских ударов, и основной поток голов сегодня импортируется из Сирии . Сейчас в южном пригороде Бейрута килограмм баранины стоит около 15-17 долларов, тогда как до конфликта цена была ниже на 3-4 доллара.