18:58 30.05.2026
КСИР: торговые суда продолжают идти через Ормуз при поддержке ВМС Ирана

© AP Photo / Fatima Shbair — Суда недалеко от Ормузского пролива
Суда недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За пятницу 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив при координации ВМС КСИР Ирана и получении разрешения на проход.
  • Тегеран осуществляет «разумный и силовой» контроль над судоходством в Ормузском проливе и предупреждает о сокрушительном ответе в случае агрессии.
ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному маршруту прошло 20 торговых судов, следует из заявления пресс-службы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"В течение прошедших суток 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив при координации ВМС КСИР и получения разрешения на проход", - говорится в заявлении, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что Тегеран продолжает осуществлять "разумный и силовой" контроль над судоходством в Ормузском проливе, а любая агрессия будет встречена сокрушительным ответом со стороны вооруженных сил Ирана.
Корреспонденту РИА Новости также удалось снять на видео несколько контейнеровозов с грузами, которые ожидают разрешения на прохождение Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении масштабных боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреОрмузский проливИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
