КСИР: торговые суда продолжают идти через Ормуз при поддержке ВМС Ирана

ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив, получая соответствующее разрешение на проход от военно-морских сил Ирана, за пятницу по водному маршруту прошло 20 торговых судов, следует из заявления пресс-службы ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.