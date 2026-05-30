Иран не обсуждает с США вывоз обогащенного урана, заявил парламентарий

ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не обсуждается на переговорах с США, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.