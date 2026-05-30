Рейтинг@Mail.ru
Иран не обсуждает с США вывоз обогащенного урана, заявил парламентарий - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 30.05.2026 (обновлено: 03:14 30.05.2026)
Иран не обсуждает с США вывоз обогащенного урана, заявил парламентарий

Эбрахим Азизи: Иран не обсуждает с США вывоз обогащенного урана

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не обсуждается на переговорах с США, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
  • Тема вывоза урана вообще не обусждается, уточнил он.
ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не обсуждается на переговорах с США, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"На нынешнем этапе консультаций и обмена делегациями между Ираном и Пакистаном, а также ни на одном из этапов контактов с американцами, тема вывоза обогащенного урана вообще не обсуждается", - сказал Азизи.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
США и Иран ведут спор по поводу нескольких формулировок, заявил Вэнс
Вчера, 01:32
 
В миреИранСШАПакистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала