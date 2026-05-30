Иран не обсуждает с США вывоз обогащенного урана, заявил парламентарий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не обсуждается на переговорах с США, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
- Тема вывоза урана вообще не обусждается, уточнил он.
ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не обсуждается на переговорах с США, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"На нынешнем этапе консультаций и обмена делегациями между Ираном и Пакистаном, а также ни на одном из этапов контактов с американцами, тема вывоза обогащенного урана вообще не обсуждается", - сказал Азизи.