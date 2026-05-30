В Иране заявили об особых условиях прохода через Ормуз для России
01:06 30.05.2026 (обновлено: 10:50 30.05.2026)
В Иране заявили об особых условиях прохода через Ормуз для России

© REUTERS / Stringer — Суда проходят через Ормузский пролив
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва и Пекин будут пользоваться особыми условиями прохода через Ормузский пролив, заявили в Иране.
  • Они касаются как торговых судов, так и танкеров.
ТЕГЕРАН, 30 мая — РИА Новости. У Москвы и Пекина будут особые условия прохода через Ормуз, рассказал РИА Новости глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом", — заявил он.
Собеседник агентства пояснил, что это касается и торговых судов, и танкеров. По его словам, Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды.
"Пролив обладает для нас особым геополитическим значением. Он является частью наших территориальных вод и нашей географии, поэтому Иран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми, и никто не может ставить под сомнение это право", — заключил Азизи.

Ормуз — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал эту акваторию после американо-израильской операции против ИРИ. В результате большинство стран мира столкнулись с ростом цен на топливо и промышленную продукцию.
Открытие водоема — один из пунктов, обсуждаемых в возможном соглашении между США и Ираном о завершении конфликта.
