07:23 30.05.2026
Россия нарастила ввоз авто из Японии до максимума с лета 2023 года

Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В апреле 2026 года Россия увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года.
  • Японский экспорт машин в Россию в апреле достиг 26 миллионов иен, что в пересчете на американскую валюту составило 162 миллиона долларов.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии.
Японский экспорт машин в Россию в апреле достиг 26 миллионов иен - за месяц поставки выросли на 2%, в годовом значении – на 45%. В национальной валюте значение стало максимальным с июля 2023 года. При пересчете на американскую валюту поставки составили 162 миллиона долларов.
Россия является шестым крупнейшим импортером легковых автомобилей Японии вместе с рядом стран - доля РФ составляет 2%. Другие крупнейшие страны-импортеры – США (35%), Канада и Австралия (8%), Китай (6%), Бельгия (4%), Германия и Тайвань (3%).
