Россия нарастила ввоз авто из Японии до максимума с лета 2023 года

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия в апреле 2026 года увеличила закупки японских легковых автомобилей до максимума с июля 2023 года, выяснило РИА Новости по таможенным данным Японии.
Японский экспорт машин в Россию в апреле достиг 26 миллионов иен - за месяц поставки выросли на 2%, в годовом значении – на 45%. В национальной валюте значение стало максимальным с июля 2023 года. При пересчете на американскую валюту поставки составили 162 миллиона долларов.