Митрополит Иларион, освобожденный в Чехии, прилетел в Москву

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный в Чехии 26 мая после задержания двумя днями ранее, прилетел в ночь с пятницы на субботу в Россию, в московский аэропорт "Внуково", передает корреспондент РИА Новости из аэропорта.
Рейс Turkish Airlines TK421, которым прилетел митрополит, прибыл из Стамбула в 01.22 мск с опозданием на 22 минуты.
Известный иерарх Русской православной церкви 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. 26 мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. На следующий день митрополит сообщил РИА Новости, что покинул Чехию.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.