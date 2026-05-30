Митрополит Иларион, освобожденный в Чехии, прилетел в Москву

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный в Чехии 26 мая после задержания двумя днями ранее, прилетел в ночь с пятницы на субботу в Россию, в московский аэропорт "Внуково", передает корреспондент РИА Новости из аэропорта.