"Врачи без границ" заявили о рекордных темпах распространения Эболы в ДРК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация со вспышкой Эболы в ДРК остается крайне тревожной, заявили в организации "Врачи без границ".
- Скорость распространения вируса беспрецедентная.
- Необходимо увеличить масштабы лабораторных исследований для установления контроля над происходящим.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ситуация со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго крайне тревожная, заявил заместитель директора по операциям международной организации "Врачи без границ" Алан Гонсалес.
«
"Спустя две недели после публичного заявления об обнаружении вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури ситуация остается крайне тревожной и представляет собой реальный источник беспокойства для местных сообществ и работников здравоохранения на передовой", — сказал он.
Гонсалес добавил, что скорость распространения заболевания беспрецедентная, поэтому все, кто присутствует на зараженной вирусом территории, не успевают принимать ответные меры.
Замдиректора подчеркнул, что новые случаи с подозрением на Эболу выявляются ежедневно. При этом скорость проведения тестов не позволяет диагностировать заболевание вовремя, поэтому для установления хотя бы частичного контроля над ситуацией необходимо немедленно увеличить масштабы лабораторных исследований.