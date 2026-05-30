"Врачи без границ" заявили о рекордных темпах распространения Эболы в ДРК
19:29 30.05.2026 (обновлено: 20:12 30.05.2026)
"Врачи без границ" заявили о рекордных темпах распространения Эболы в ДРК

Гонсалес: ситуация с заражением Эболой в ДРК крайне тревожная

© AP Photo / Moses Sawasawa — Доставка медикаментов из ЕС в Буниа, Конго
Доставка медикаментов из ЕС в Буниа, Конго - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Доставка медикаментов из ЕС в Буниа, Конго . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация со вспышкой Эболы в ДРК остается крайне тревожной, заявили в организации "Врачи без границ".
  • Скорость распространения вируса беспрецедентная.
  • Необходимо увеличить масштабы лабораторных исследований для установления контроля над происходящим.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ситуация со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго крайне тревожная, заявил заместитель директора по операциям международной организации "Врачи без границ" Алан Гонсалес.
«
"Спустя две недели после публичного заявления об обнаружении вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури ситуация остается крайне тревожной и представляет собой реальный источник беспокойства для местных сообществ и работников здравоохранения на передовой", — сказал он.
Гонсалес добавил, что скорость распространения заболевания беспрецедентная, поэтому все, кто присутствует на зараженной вирусом территории, не успевают принимать ответные меры.
Замдиректора подчеркнул, что новые случаи с подозрением на Эболу выявляются ежедневно. При этом скорость проведения тестов не позволяет диагностировать заболевание вовремя, поэтому для установления хотя бы частичного контроля над ситуацией необходимо немедленно увеличить масштабы лабораторных исследований.
Вспышка Эболы штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран. По последним данным, погиб как минимум 221 человек.
УгандаДемократическая Республика КонгоВрачи без границВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
