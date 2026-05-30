В Госавтоинспекции родителей призвали стать примером для детей в каникулы

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Родители должны стать для ребенка образцом поведения на дороге, а в период летних каникул проработать с ним основные маршруты передвижения, сообщает Госавтоинспекция МВД России.

В ведомстве призывают взрослых обратить внимание на статистические сведения – в июне, июле и августе фиксируется рост детского дорожно-транспортного травматизма. Прежде всего, это связано с тем, что несовершеннолетние чаще находятся на улице, чем осенью и зимой – в основном во время продолжительных самостоятельных прогулок. ДТП в этот период чаще всего происходят с детьми-пешеходами и теми, кто управляет велосипедами, самокатами и средствами индивидуальной мобильности.

"Дети чаще оказываются на улицах, во дворах без сопровождения взрослых. Это создает классическую ситуацию риска: внезапный выход на дорогу или переход ее в неустановленном месте, игры вблизи проезжей части. На велосипедах или электросамокатах несовершеннолетние часто выезжают на проезжую часть, пересекают пешеходные переходы, не спешившись, перевозят двоих на одном устройстве или просто не обладают достаточными навыками управления, что многократно повышает вероятность ДТП с тяжелыми последствиями", – рассказал начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Отдельный блок предостережений от Госавтоинспекции касается семейных поездок на автомобиле.

"Перевозка детей должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка", – напоминают в ведомстве.

Родителей призывают не пренебрегать автокреслами даже для коротких поездок и не перевозить детей на руках: при резком торможении вес тела возрастает многократно, и удержать ребенка физически невозможно.

Особое значение, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, имеет личный пример взрослых. Если родители сами переходят дорогу на красный сигнал светофора или, не спешившись, проезжают пешеходный переход на велосипеде или самокате, ребенок с высокой вероятностью будет копировать эту модель поведения.

Водителей автомобилей в ведомстве призывали быть максимально внимательными во дворах, около образовательных организаций, где в июне начинают работу оздоровительные лагеря с дневным пребыванием несовершеннолетних, рядом с парковыми зонами, а также заранее снижать скорость при виде детей, находящихся вблизи проезжей части.