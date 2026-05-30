Шотландия разгромила команду Кюрасао в товарищеском матче в преддверии ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
02.09.2021
17:20 30.05.2026
Шотландия разгромила команду Кюрасао в товарищеском матче в преддверии ЧМ

Шотландия обыграла команду Кюрасао в товарищеском матче в Глазго накануне ЧМ

Футбольный мяч. Архивное фото
  • Сборная Шотландии по футболу одержала победу над командой Кюрасао в товарищеском матче со счетом 4:1.
  • Сборная Шотландии сыграет на чемпионате мира в группе C с командами Бразилии, Марокко и Гаити.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сборная Шотландии по футболу одержала победу над командой Кюрасао в товарищеском матче.
Встреча в Глазго завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Шотландии. В составе победителей дубль оформил Лоуренс Шенкленд (59-я и 64-я минуты), мячи также забили Финдли Кертис (45) и Райан Кристи (81, с пенальти). У команды Кюрасао отличился Тахит Чонг (17). На 38-й минуте красную карточку получил нападающий сборной Кюрасао Юрген Локадия.
Шотландцы 6 июня проведут еще один товарищеский матч - с командой Боливии. На предстоящем чемпионате мира сборная Шотландии в группе C сыграет с командами Бразилии, Марокко и Гаити.
Сборная Кюрасао 7 июня встретится с командой Арубы. На чемпионате мира в рамках группы E коллектив, возглавляемый экс-тренером сборной России Диком Адвокатом, сыграет с командами Германии, Эквадора и Кот-д'Ивуара.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Сборная Шотландии продлила контракт с главным тренером до ЧМ-2030
ФутболСпортКюрасаоШотландияГлазгоДик АдвокатЧМ по футболу 2026
 
