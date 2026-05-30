Сборная Канады назвала состав футболистов на ЧМ
14:49 30.05.2026 (обновлено: 14:58 30.05.2026)
Сборная Канады назвала состав футболистов на ЧМ

Дэвис, Дэвид и Ларин вошли в состав сборной Канады по футболу на чемпионат мира

  • Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид и форвард «Мальорки» Кайл Ларин вошли в окончательный состав сборной Канады по футболу на чемпионат мира 2026 года.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сборная Канады сыграет в группе B со сборными Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, нападающий итальянского "Ювентуса" Джонатан Дэвид и форвард испанской "Мальорки" Кайл Ларин вошли в окончательный состав сборной Канады по футболу на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Канадской футбольной ассоциации.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Всего в окончательный состав одной из команд - хозяек чемпионата мира под руководством главного тренера Джесси Марша вошли 26 футболистов.
Сборная Канады на чемпионате мира сыграет в группе B со сборными Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии.
