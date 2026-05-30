Сборная Канады назвала состав футболистов на ЧМ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, нападающий итальянского "Ювентуса" Джонатан Дэвид и форвард испанской "Мальорки" Кайл Ларин вошли в окончательный состав сборной Канады по футболу на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Канадской футбольной ассоциации.
Всего в окончательный состав одной из команд - хозяек чемпионата мира под руководством главного тренера Джесси Марша вошли 26 футболистов.
Сборная Канады на чемпионате мира сыграет в группе B со сборными Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии.