04:06 30.05.2026 (обновлено: 04:41 30.05.2026)
Эксперт назвал главные финансовые ловушки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нелегальное кредитование в криптовалюте является одной из главных финансовых ловушек в России.
  • Финансовые пирамиды, представляющие собой сложные псевдоинвестиционные проекты, также распространены.
  • Отмечается рост числа подпольных черных кредиторов, которые действуют вне правового поля и могут применять любые методы взыскания долгов.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Главными финансовыми ловушками сейчас в России являются нелегальное кредитование в криптовалюте, современные финансовые пирамиды и черные кредиторы, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"Из финансовых ловушек сейчас наиболее распространено нелегальное кредитование в криптовалюте. Мошенники выдают займы в цифровых активах, а затем под любыми предлогами блокируют средства заемщика или же взимают комиссии, во много раз превышающие любые разумные проценты", - сказал он.
По его словам, вторая по массовости "ловушка"- финансовые пирамиды. "Современная пирамида - это уже не примитивная игра в "накопительные кассы" на доверии. Аферисты создают сложные псевдоинвестиционные проекты, маскируясь под легальные финансовые инструменты, и обманывают граждан, обещая фантастическую доходность", - уточнил Кучава.
Эксперт также отметил рост числа подпольных черных кредиторов - нелегальных микрофинансовых организаций, которые действуют вне правового поля и могут применять любые, в том числе уголовно наказуемые, методы взыскания долгов, а также грабительские проценты.
