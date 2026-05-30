В поисках субъекта: Европа ищет того, кому сможет доверять Путин

Европа колеблется между эскалацией и переговорами — и вчерашний день с реакцией на падение беспилотника на румынский город это наглядно показал. Дрон упал в Галаце — то есть перелетел разделяющий Румынию и Украину Дунай — но опять "российская агрессия" и "угроза Европе". И все это на фоне рассуждений, кого бы отправить на переговоры с Россией от лица Евросоюза. Но как совместить нагнетание фальшивой "русской угрозы" и желание не оставаться в стороне от пусть и приостановленных, но вполне могущих скоро возобновиться американо-российских консультаций по Украине? Выбор придется сделать, но пока не решен вопрос даже с тем, кто мог бы представлять Европу на переговорах с Россией.