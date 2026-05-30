06:59 30.05.2026 (обновлено: 07:50 30.05.2026)
"Мы под угрозой". Выпад Запада в адрес России вызвал ярость в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что Европа пытается представить проект по перевооружению как политическую необходимость путем демонизации России.
  • Профессор подчеркнул, что европейские проекты по перевооружению обречены на отставание из-за отсутствия необходимых денег, технологий и производственной базы.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Путем демонизации России Европа пытается представить проект по перевооружению в качестве политической необходимости, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Как превратить безумное с военной точки зрения перевооружение в политическую необходимость? Через демонизацию. Нужно создать образ ужасающего врага. Семьдесят пять лет людей учили бояться СССР. <…> Значит, можно снова запустить ту же риторику. И можно сделать так, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, хоть до последнего украинца, лишь бы он оставался на первых полосах — как напоминание, что мы под угрозой", — отметил он.
При этом профессор подчеркнул, что европейцы слишком поздно решили догонять Россию, США и Китай в плане вооружений. Их проекты, по оценке Вольфа, обречены на отставание.
"Вы не догоните. У вас нет денег, технологий, производственной базы. Тем временем США, Россия и Китай будут двигаться вперед, вкладывая в этот процесс куда больше, чем вы", — добавил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Как неоднократно заявлял глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
