МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Путем демонизации России Европа пытается представить проект по перевооружению в качестве политической необходимости, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Как превратить безумное с военной точки зрения перевооружение в политическую необходимость? Через демонизацию. Нужно создать образ ужасающего врага. Семьдесят пять лет людей учили бояться СССР. <…> Значит, можно снова запустить ту же риторику. И можно сделать так, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, хоть до последнего украинца, лишь бы он оставался на первых полосах — как напоминание, что мы под угрозой", — отметил он.
"Вы не догоните. У вас нет денег, технологий, производственной базы. Тем временем США, Россия и Китай будут двигаться вперед, вкладывая в этот процесс куда больше, чем вы", — добавил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Как неоднократно заявлял глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.