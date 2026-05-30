Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области на трассе столкнулись три автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 30.05.2026 (обновлено: 17:57 30.05.2026)
В Свердловской области на трассе столкнулись три автомобиля, есть погибшие

В Свердловской области два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramПоследствия ДТП с тремя автомобилями в Свердловской области. 30 мая 2026
Последствия ДТП с тремя автомобилями в Свердловской области. 30 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Последствия ДТП с тремя автомобилями в Свердловской области. 30 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 54-м километре автодороги федеральной трассы "Екатеринбург — Шадринск — Курган" произошло столкновение трех транспортных средств: "Газели", грузовой Renault и Opel Zafira.
  • В результате ДТП погибли водитель и пассажир "Газели", их личности устанавливаются полицией.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, их личности устанавливаются, сообщила региональная госавтоинспекция.
«
"По предварительным данным, на данном участке (54-й километр автодороги федеральной трассы "Екатеринбург- Шадринск- Курган" - ред.) произошло столкновение трех транспортных средств: "Газель", грузовой Renault и Opel Zafira. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля "Газель". Их личности в настоящий момент устанавливаются полицией", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, будет проведено расследование.
По данным госавтоинспекции, в связи с ДТП затруднено движение на 54-м километре автодороги федеральной трассы "Екатеринбург- Шадринск- Курган" в оба направления в Белоярском районе. Объезд осуществляется по обочине, организован реверс.
Последствия ДТП с участием двух автомобилей в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с двумя иномарками
29 мая, 15:30
 
ПроисшествияСвердловская областьБелоярский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала