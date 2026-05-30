На МКАД на северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием трех грузовиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ДТП с участием трех грузовиков произошло на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) на северо-востоке столицы, движение затруднено, сообщает дептранс.
"На 93-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города... Движение в районе ДТП затруднено на 3,5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного дептранса.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
