19:45 30.05.2026
В Рыльске Курской области дрон ВСУ атаковал многоэтажку, повредив стекла квартир

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Рыльске Курской области.
  • Повреждено остекление трех квартир, но обошлось без пострадавших.
  • В Курске и Курском районе также зафиксированы повреждения из-за падения обломков БПЛА.
КУРСК, 30 мая - РИА Новости. FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Рыльске Курской области, повреждено остекление трех квартир, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Варварские удары врага по нашей мирной территории не прекращаются. Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир. Признателен волонтерам "Курского рубежа" партии "Единая Россия", которые оперативно помогали закрывать тепловой контур", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что в ближайшее время комиссия оценит повреждения, составит акты, а бригады приступят к восстановлению.
"Также сегодня в результате падения обломков БПЛА в городе Курске повреждена крыша дома. В поселке Юбилейном Курского района повреждено остекление шести частных домов, хозяйственная постройка, теплица", - добавил глава региона.
Уточняется, что обошлось без пострадавших.
"На местах происшествия работают оперативные службы. Всем жителям обязательно поможем с восстановлением пострадавшего имущества. Ситуацию держу на контроле", - сообщил губернатор.
