В Рыльске Курской области дрон ВСУ атаковал многоэтажку

КУРСК, 30 мая - РИА Новости. FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Рыльске Курской области, повреждено остекление трех квартир, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он добавил, что в ближайшее время комиссия оценит повреждения, составит акты, а бригады приступят к восстановлению.