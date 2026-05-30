ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался.
"Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили", - сказала Яшина.
