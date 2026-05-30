В Краснодарском крае мужчина пострадал из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

В городе повреждены остекления и фасады частных домов по пяти адресам.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА, ему оказана помощь без госпитализации, также в городе повреждены остекления и фасады в частных домах, сообщает оперштаб Краснодарского края.

« "В Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Мужчине оказали необходимую помощь в медицинском учреждении без госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба

Отмечается, что в городе были обнаружены обломки БПЛА по пяти адресам, в частных домах повреждены остекления и фасады.