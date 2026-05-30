Власти ДНР рассказали о сокращении зависимости от федеральных дотаций
11:53 30.05.2026
Власти ДНР рассказали о сокращении зависимости от федеральных дотаций

Чертков: зависимость бюджета ДНР от федеральных дотаций снизилась с 83% до 67%

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зависимость бюджета ДНР от федеральных дотаций за 2025 год сократилась с 83 % до 67 %.
  • В 2026 году правительство ДНР ожидает сокращения зависимости бюджета республики от федеральных дотаций до 60–61 %.
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Зависимость бюджета ДНР от федеральных дотаций за 2025 год сократилась с 83% до 67%, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков.
"С 83% (зависимости бюджета ДНР от федеральных дотаций - ред.) мы уменьшили до 67%", - сказал Чертков в рамках стратегической сессии, посвященной итогам работы правительства ДНР в 2025 году.
Он добавил, что в 2026 году правительство ДНР ожидает сокращения зависимости бюджета республики от федеральных дотаций до 60-61%.
