На развитие опорных населенных пунктов ДНР выделили 260 миллиардов рублей

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Более 260 миллиардов рублей выделено на развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов ДНР до 2030 года, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков.
"Программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах ДНР - финансирование до 2030 года по этой программе уже определено, и оно рассчитано примерно на более 260 миллиардов рублей", - сказал Чертков в рамках стратегической сессии, посвященной итогам работы правительства ДНР в 2025 году.
Чертков добавил, что опорные населенные пункты в ДНР - это все крупные города, являющиеся центрами муниципальных районов республики.