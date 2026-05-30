11:23 30.05.2026
На развитие опорных населенных пунктов ДНР выделили 260 миллиардов рублей

Чертков: на инфраструктуру опорных населенных пунктов ДНР выделили 260 млрд руб

Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
  • На развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов ДНР до 2030 года выделили более 260 миллиардов рублей.
  • Опорные населенные пункты в ДНР — это все крупные города, являющиеся центрами муниципальных районов республики.
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Более 260 миллиардов рублей выделено на развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов ДНР до 2030 года, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков.
«
"Программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах ДНР - финансирование до 2030 года по этой программе уже определено, и оно рассчитано примерно на более 260 миллиардов рублей", - сказал Чертков в рамках стратегической сессии, посвященной итогам работы правительства ДНР в 2025 году.
Чертков добавил, что опорные населенные пункты в ДНР - это все крупные города, являющиеся центрами муниципальных районов республики.
