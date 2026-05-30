Омбудсмен ДНР назвала число погибших от атак ВСУ с 2014 года

ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Почти 10 тысяч мирных жителей ДНР погибли и более 16 тысяч человек получили ранения от атак ВСУ с 2014 года, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.