03:29 30.05.2026
Омбудсмен ДНР назвала число погибших от атак ВСУ с 2014 года

Омбудсмен Морозова: ВСУ с 2014 года убили 9917 мирных жителей в ДНР

  • С 2014 года почти 10 тысяч мирных жителей ДНР погибли и более 16 тысяч получили ранения от атак ВСУ.
  • С начала специальной военной операции в ДНР от атак ВСУ погибли 5555 человек и 8693 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.
ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Почти 10 тысяч мирных жителей ДНР погибли и более 16 тысяч человек получили ранения от атак ВСУ с 2014 года, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С 2014 года по сегодняшний день ВСУ убили 9917 мирных жителей. Ранения получили более 16 тысяч гражданских лиц", - сказала Морозова.
Она добавила, что с начала специальной военной операции в ДНР от атак ВСУ погибли 5555 человек и 8693 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
