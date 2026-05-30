В Нью-Йорке госпитализировали продюсера, открывшего миру Уитни Хьюстон

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис, наиболее известный тем, что "открыл" миру певицу Уитни Хьюстон, был госпитализирован в Нью-Йорке, сообщает портал TMZ.
"Представитель Клайва сообщил TMZ, что в пятницу вечером он был госпитализирован в больницу Нью-Йорка. Нам сказали, что он страдает от инфекции верхних дыхательных путей, и его госпитализировали из соображений предосторожности", - пишет портал.
Помимо того, что он первый подписал музыкальный контракт с 19-летней Уитни Хьюстон, Дэвис известен тем, что основал крупный музыкальный лейбл Bad Boy Records вместе со скандально известным рэпером Шоном "Дидди" Комбсом, которого он также привел в крупную музыкальную индустрию.
16 января 2020, 13:19