В Крыму ввели лимит в 20 литров на продажу бензина АИ-92
22:56 30.05.2026
В Крыму ввели лимит в 20 литров на продажу бензина АИ-92

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Заправка автомобиля топливом на АЗС в Крыму. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму с 31 мая вводится ограничение на продажу бензина марки АИ-92 — не более 20 литров на одно транспортное средство.
  • Отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему.
  • Нормализация ситуации с бензином марки АИ-92 ожидается в течение 30 дней.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров вводится в Крыму с 31 мая из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"По причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что с 31 мая в Крыму отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. Уточняется, что реализация бензина АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам.
Подчеркивается, что актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте министерства топлива и энергетики республики Крым.
АвтоРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)АИ-92АИ-95Общество
 
 
