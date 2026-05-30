В Крыму ввели лимит в 20 литров на продажу бензина АИ-92

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров вводится в Крыму с 31 мая из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.