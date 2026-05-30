Путин поздравил артистку Бабаян с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил эстрадную певицу, актрису, народную артистку России Роксану Бабаян с юбилеем, отметив, что активная гражданская позиция, общественная, благотворительная работа Бабаян достойна особого уважения.
В субботу артистке Роксане Бабаян исполнилось 80 лет.
30 мая 2021, 11:19
"Уважаемая Роксана Рубеновна! Примите поздравления с юбилеем... Особого уважения достойна ваша активная гражданская позиция, большая общественная, благотворительная работа, которой Вы посвящаете свои силы и энергию", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что поклонники отечественной эстрады искренне любят и ценят артистку за талант и яркое, многогранное творчество, преданность искусству и своему призванию.
"Желаю доброго здоровья и бодрости духа", - заключил Путин.
Народная артистка России Роксана Бабаян родилась 30 мая 1946 года в Ташкенте. Она окончила инженерно-строительный факультет, но ушла в музыку. Известна совей победой на международном конкурсе в Дрездене в 1976 году и своими хитами "И снова солнцу удивлюсь" и "Восток - дело тонкое" . Помимо эстрадной карьеры и ролей в кино, певица 37 лет провела в браке с актером Михаилом Державиным.
