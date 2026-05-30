Путин поздравил артистку Бабаян с юбилеем

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил эстрадную певицу, актрису, народную артистку России Роксану Бабаян с юбилеем, отметив, что активная гражданская позиция, общественная, благотворительная работа Бабаян достойна особого уважения.

В субботу артистке Роксане Бабаян исполнилось 80 лет.

Президент отметил, что поклонники отечественной эстрады искренне любят и ценят артистку за талант и яркое, многогранное творчество, преданность искусству и своему призванию.