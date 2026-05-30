МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Омский "Авангард" сделал квалификационные предложения семи игрокам, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб закрепил права до 31 мая за вратарем "Каролины Харрикейнз" Петром Кочетковым, команда которого сыграет в финале розыгрыша Кубка Стэнли текущего сезона, а также за голкипером Иваном Юниным, защитниками Ильей Григорьевым, Даниилом Чайкой, нападающими Егором Степановым, Дмитрием Злодеевым и Андреем Заикиным.
Также клуб предложил первый профессиональный контракт 17-летнему нападающему Ивану Рубцову, отметившемуся за молодежную команду 30 очками (22 гола + 8 передач) в 36 матчах.
"Авангард" в прошедшем регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, а позднее проиграл в полуфинальной серии Кубка Гагарина будущему победителю ярославскому "Локомотиву" (3-4).