В Белгородской области при атаке дрона погиб мужчина

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. При ударе ВСУ по поселку Октябрьский в Белгородской области погиб мужчина, передает оперштаб региона.
"Поселок Октябрьский Белгородского округа подвергся очередной атаке со стороны ВСУ. В результате детонации дрона погиб мужчина...Информация о повреждениях уточняется", — говорится в сообщении.
Незадолго до этого поступила информация о другом падении беспилотника в этом населенном пункте. Украинская провокация привела к гибели двоих мужчин, еще двое пострадали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
