При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погибли два мирных жителя

"В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", — говорится в сообщении.

Еще двое мужчин пострадали. По предварительному диагнозу, у них "акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи". Обоих увезли в больницу для обследования.