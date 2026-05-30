При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погибли два мирных жителя - РИА Новости, 30.05.2026
00:32 30.05.2026 (обновлено: 00:42 30.05.2026)
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погибли два мирных жителя

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли два человека, еще двое ранены

  • В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль.
  • Два человека погибли, еще двое с травмами доставлены в больницу.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. При ударе украинского беспилотника по поселку Октябрьский в Белгородской области погибли два человека, передает оперштаб региона.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте", — говорится в сообщении.
Еще двое мужчин пострадали. По предварительному диагнозу, у них "акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи". Обоих увезли в больницу для обследования.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБеспилотникиРоссия
 
 
