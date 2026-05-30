Страны АСЕАН обсуждают формат участия Мьянмы в саммите Россия-АСЕАН - РИА Новости, 30.05.2026
06:38 30.05.2026
Страны АСЕАН обсуждают формат участия Мьянмы в саммите Россия-АСЕАН

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Флаги стран-участниц 3-го саммита Россия-АСЕАН в Сингапуре
Флаги стран-участниц 3-го саммита Россия-АСЕАН в Сингапуре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН обсуждают формат участия Мьянмы в предстоящем саммите Россия — АСЕАН.
  • Вопрос участия Мьянмы связан с дискуссиями о реализации консенсуса из пяти пунктов по урегулированию кризиса в стране.
  • Памятный саммит Россия — АСЕАН запланирован на 18 июня.
ДЖАКАРТА, 30 мая — РИА Новости. Страны АСЕАН обсуждают формат участия Мьянмы в предстоящем саммите Россия-АСЕАН после приглашения президента России Владимира Путина, направленного руководству республики, заявил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
"Лидеры поручили министрам иностранных дел АСЕАН обсудить этот вопрос, особенно в контексте предстоящего памятного саммита АСЕАН-Россия 18 июня, а также то, как Мьянма будет представлена на этой встрече, учитывая, что президент Путин направил приглашение новоизбранному президенту Мьянмы", — заявил Као Ким Хорн.
По его словам, вопрос участия Мьянмы связан с продолжающимися внутри АСЕАН дискуссиями о реализации так называемого консенсуса из пяти пунктов по урегулированию кризиса в стране.
Генсек отметил, что среди обсуждаемых вариантов — проведение виртуальной встречи с министром иностранных дел Мьянмы для обмена мнениями между Нейпьидо и государствами объединения.
"Это не означает возвращения к обычному формату отношений. Впереди еще много обсуждений и взаимодействия относительно того, как стратегически скорректировать подход к взаимодействию с Мьянмой", — подчеркнул он.
Россия и АСЕАН в 2026 году отмечают 30-летие отношений диалогового партнерства. Памятный саммит Россия-АСЕАН запланирован на 18 июня.
