Глава АСЕАН заявил о нежелании региона выбирать сторону между державами

ДЖАКАРТА, 30 мая — РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии стремятся развивать сотрудничество со всеми партнерами и не хотят оказаться перед необходимостью выбирать сторону в противостоянии крупных держав, заявил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Государства нашего региона хотят видеть такую среду, в которой все могли бы обеспечивать свою безопасность и процветание без страха перед принуждением и без необходимости выбирать сторону", — заявил Као Ким Хорн.

По его словам, страны региона стремятся сохранить свободу диверсифицировать партнерства, самостоятельно определять пути развития и укреплять устойчивость к внешним потрясениям.

Генсек АСЕАН подчеркнул, что объединение остается приверженным открытому и инклюзивному региональному порядку, основанному на международном праве, Уставе ООН и Уставе АСЕАН.

"АСЕАН готова работать со всеми партнерами — как с крупными державами, так и с малыми государствами, чтобы наше общее будущее определялось не фрагментацией и разделением, а сотрудничеством, укреплением устойчивости и стремлением к общему процветанию", — отметил он.