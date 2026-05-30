Глава АСЕАН заявил о нежелании региона выбирать сторону между державами - РИА Новости, 30.05.2026
05:42 30.05.2026
Глава АСЕАН заявил о нежелании региона выбирать сторону между державами

Генсек АСЕАН: страны Юго-Восточной Азии хотят сотрудничать со всеми партнерами

Сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Юго-Восточной Азии стремятся развивать сотрудничество со всеми партнерами и не хотят выбирать сторону в противостоянии крупных держав, заявил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
  • Государства региона хотят сохранять свободу диверсифицировать партнерства и самостоятельно определять пути развития.
  • АСЕАН остается приверженной открытому и инклюзивному региональному порядку и готова работать со всеми партнерами для достижения общего процветания.
ДЖАКАРТА, 30 мая — РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии стремятся развивать сотрудничество со всеми партнерами и не хотят оказаться перед необходимостью выбирать сторону в противостоянии крупных держав, заявил генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Государства нашего региона хотят видеть такую среду, в которой все могли бы обеспечивать свою безопасность и процветание без страха перед принуждением и без необходимости выбирать сторону", — заявил Као Ким Хорн.
По его словам, страны региона стремятся сохранить свободу диверсифицировать партнерства, самостоятельно определять пути развития и укреплять устойчивость к внешним потрясениям.
Генсек АСЕАН подчеркнул, что объединение остается приверженным открытому и инклюзивному региональному порядку, основанному на международном праве, Уставе ООН и Уставе АСЕАН.
"АСЕАН готова работать со всеми партнерами — как с крупными державами, так и с малыми государствами, чтобы наше общее будущее определялось не фрагментацией и разделением, а сотрудничеством, укреплением устойчивости и стремлением к общему процветанию", — отметил он.
Форум "Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре с участием министров обороны, военных и политических руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
