В Москве арестовали подозреваемого в подготовке подрыва здания Минюста

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Басманный суд арестовал до 29 июля мужчину по делу о приготовлении к незаконному изготовлению устройства для подрыва административного здания, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Столичный суд арестовал мужчину по делу о приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания Министерства юстиции РФ. Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года", - говорится в сообщении.