Америка очнулась и пытается решать собственноручно созданные проблемы

Внимание мира сосредоточено на войне с Ираном, массовых убийствах, перекрытых потоках нефти и прочих товаров через важнейший для мировой торговли пролив, развале европейских производств и политсистем. Однако как насчет событий, вроде бы мелких на фоне всего творящегося безобразия? Например, нашествие орд всяческих ЛГБТ* на мирный американский город Сиэтл?





Итак, Подобные мелкие и смешные истории имеет смысл замечать, потому что чужой опыт в создании и решении проблем — он для того и существует, чтобы за ним наблюдать и не ломать дров, уже наломанных другими.Итак, Сиэтл в штате Вашингтон , красивый некогда тихоокеанский порт — в США его даже называли Изумрудным городом. И вот какая с ним случилась беда: туда течет все более бурный поток всяческих ЛГБТ*-персонажей из Техаса и прочих республиканских штатов. Им там стало некомфортно, а в Сиэтле, одном из либеральных бастионов, должно быть хоть немного лучше.

Но братья по разуму (демократы) этому потоку беженцев не сильно рады. Потому что город с его менее чем 800 тысячами жителей всех принять не сможет: мало денег. Да-да, денег. Как рассказывает ресурс American Thinker, приемом страдальцев заняты их местные собратья, которые затем предъявляют городским властям счет. То есть город, конечно, получает федеральное финансирование на клиники сексуального здоровья для подобных граждан, также имеются частные пожертвования на размещение бездомных — но опять же не любых, а каких-нибудь трансгендеров*. Это не все — в штатах демократов заставляют дополнительно финансировать программы образования именно по указанной части. Но если вся эта публика и дальше будет набегать тысячами, спасаясь от красношеих парней из Техаса и прочих мест, то денег городу надо больше. И сейчас дошло до дискуссии: а не объявить ли чрезвычайное положение?

Кстати, одна из причин, по которым ЛГБТ* бегут из республиканских штатов, заключается как раз в том, что штаты эти позакрывали в меру сил и возможностей все или многие подобные кормушки для людей, которые, например, не точно знают, какого они пола. И уже только во вторую очередь проблема в том, что на них, например, кто-то не так смотрит на улице.

Это чисто американская проблема? Вот и хорошо. Мы на нее смотрим и видим, что бывает, когда сначала в масштабах всей страны неких людей годами превозносили как соль земли и гордость нации. И те привыкли к своему особому статусу и престижу. Например, сообщает еще один автор того же издания American Thinker, в его поселке у входа в два дома торчат флагштоки, на которых развеваются гордые радужные знамена. Так положено — тыкать всем в лицо своей, скажем так, особенностью. Бросать вызов стране, где — напомним — в 2015 году однополые браки были признаны конституционными. Хотя (вы не поверите!) в 30 штатах из 50 тогда были референдумы, которые показали совсем иной результат. Тот самый, что сейчас демонстрируют парни из Техаса.

Так что ничего удивительного, что сегодня в таких штатах этим, гордящимся, перестали давать деньги за их особость и начали на них коситься на улице. И возникают сложности для тех регионов, куда данная особая группа населения побежала. Тут выявляется еще одна американская проблема: в стране два типа региональной экономической политики. У Сиэтла репутация гнезда непуганых леваков — хуже, чем у Калифорнии и вот теперь еще Нью-Йорка . А левые по американской системе оценки — это те, кто отбирает деньги у тех, кто их зарабатывает (в частности, с помощью несуразных налогов) и раздает тем, кому следует. По идейным соображениям, конечно. И левые из Сиэтла с такой политикой заигрались — там начал массово закрываться бизнес и уходить на республиканские территории. Денег у городских властей стало меньше, а тут как раз набежала соль земли и гордость нации. Поучительная модель с этикеткой "так жить нельзя"? Даже очень.

Модель катастрофы получается такая: насильственная смена норм поведения. Бешено активная группа "особых людей" получает поддержку политической партии, которая, придя к власти, начинает навязывать эту особость всем людям как образец, чтобы морально сломать общество как таковое, приучить его к тому, что сверху навязываются новые ценности.

А дальше, как всегда в таких случаях, начинаются проблемы и человеческие жертвы, в том числе драка поколений. Со старшим все ясно, но заметим, что и жертвы из ЛГБТ* — это поколение уже не совсем зеленое. А вот у того, которое идет за ним, у современных подростков, есть другие ужасы. И они продолжатся, если демократы не успокоятся.

Заметим, что проблемы США всегда касаются будущего человечества, поскольку Америка лидирует по части бомб, заложенных под общество. Однако Америка хороша тем, что в ней происходит всякое, чего не дождешься от Европы . Да, это американцы с их демократами насоздавали тучу проблем современных обществ — таких, что в каком-то варианте уже прослеживаются у нас или угрожают возникнуть в будущем. Но так ведь они уже хоть что-то пытаются делать по этому поводу вдобавок к тому, что говорят на эти темы умные вещи. А в Европе и до этого не дошло: там учиться не у кого и незачем.