Врач назвал главные способы борьбы с аллергией

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аллергикам рекомендуется ограничить пребывание на улице в пиковые часы распространения пыльцы, использовать солнцезащитные очки и очистители воздуха в квартирах, сообщил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского университета Минздрава России Павел Бережанский.

Ежегодно 30 мая отмечается всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Событие учреждено Всемирной организацией здравоохранения.

"Меры борьбы с аллергией включают ограничение контакта с пыльцой, уменьшение пребывания на улице в пиковые часы: лучше не гулять с утра, а выходить после дождя. Следует надевать солнцезащитные очки, так меньше пыльцы попадает в глаза. Для аллергиков важно использовать кондиционеры и очистители воздуха с мелкими фильтрами", - сказал Бережанский.

По его словам, находясь дома, следует закрывать окна, проводить влажную уборку и промывать нос. Приходя с улицы, лучше полностью принимать душ, чтобы смыть с себя остатки пыльцы. При прогулках с домашними животными стоит мыть их полностью, так как на шерсти могут оставаться частицы пыльцы.