Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал главные способы борьбы с аллергией - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 30.05.2026
Врач назвал главные способы борьбы с аллергией

Аллергикам посоветовали меньше бывать на улице в часы распространения пыльцы

© Shutterstock/FOTODOM / EugeneEdgeДевушка с аллергией
Девушка с аллергией - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Shutterstock/FOTODOM / EugeneEdge
Девушка с аллергией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аллергикам рекомендуется ограничить пребывание на улице в пиковые часы распространения пыльцы.
  • Для снижения воздействия пыльцы рекомендуется использовать солнцезащитные очки, очистители воздуха и кондиционеры с мелкими фильтрами.
  • Аллергикам следует советоваться с врачом для подбора средств неотложной помощи и не принимать препараты без назначения специалиста.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аллергикам рекомендуется ограничить пребывание на улице в пиковые часы распространения пыльцы, использовать солнцезащитные очки и очистители воздуха в квартирах, сообщил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского университета Минздрава России Павел Бережанский.
Ежегодно 30 мая отмечается всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Событие учреждено Всемирной организацией здравоохранения.
Аллергия - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Врач рассказал, что может усилить симптомы аллергии
01:52
"Меры борьбы с аллергией включают ограничение контакта с пыльцой, уменьшение пребывания на улице в пиковые часы: лучше не гулять с утра, а выходить после дождя. Следует надевать солнцезащитные очки, так меньше пыльцы попадает в глаза. Для аллергиков важно использовать кондиционеры и очистители воздуха с мелкими фильтрами", - сказал Бережанский.
По его словам, находясь дома, следует закрывать окна, проводить влажную уборку и промывать нос. Приходя с улицы, лучше полностью принимать душ, чтобы смыть с себя остатки пыльцы. При прогулках с домашними животными стоит мыть их полностью, так как на шерсти могут оставаться частицы пыльцы.
Он также отметил, что аллергики должны советоваться с врачом, чтобы персонально подобрать средства для неотложной помощи. Принимать препараты без назначения врача недопустимо.​
Цветение деревьев - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу
30 марта, 02:37
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоАллергия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала