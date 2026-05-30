Авто в России будут блокировать двигатель из-за паров алкоголя в салоне

Краткий пересказ от РИА ИИ В России может появиться система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне.

За реализацию проекта отвечают Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры России.

Также разрабатываются системы для мониторинга состояния водителя и дистанционного контроля за скоростью движения и манерой вождения.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости.

Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг Росстандарт , Минтранс, МВД и Минцифры России

"Определение критериев применения систем (устройств) блокирования запуска двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков)", - говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Кроме того, появится система, которая должна собирать информацию о состоянии водителя транспортного средства, обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги.