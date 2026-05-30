Рейтинг@Mail.ru
Нарколог предупредила об опасности употребления алкоголя в самолете - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 30.05.2026
Нарколог предупредила об опасности употребления алкоголя в самолете

РИА Новости: употребление алкоголя в самолете может повысить риски тромбоза

© РИА Новости / Мария КосареваАлкоголь на борту самолета
Алкоголь на борту самолета - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Мария Косарева
Алкоголь на борту самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление алкоголя во время перелета может повысить риски тромбоза глубоких вен, вызвать приступы тревожности и панических атак, а также привести к травмам.
  • Алкоголь усугубляет негативные эффекты, связанные с условиями авиаперелета: усиливает проблемы с кожей, способствует удержанию жидкости в верхней половине туловища и может спровоцировать обострение симптомов у людей с сердечными или легочными патологиями.
  • Употребление алкоголя на борту самолета из-за нарушения координации движений повышает риск упасть и получить травму, особенно в условиях турбулентности.
ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Употребление алкоголя во время перелета может повысить риски тромбоза глубоких вен, вызвать приступы тревожности и панических атак, а также привести к травмам, рассказала РИА Новости тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.
По словам специалиста, условия авиаперелета и без того являются стрессом для организма: сухой воздух в салоне, гипоксия, длительное сидячее положение. Алкоголь же многократно усиливает эти негативные эффекты.
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя
28 января, 04:29
Как отметила Перминова, из-за сухости воздуха кожа становится раздраженной, может возникнуть зуд.
"Алкоголь только усугубляет этот эффект, добавляя новых проблем с кожей. Например, может произойти обострение розацеа — появляются ярко-красные пятна. Кроме того, спиртное на высоте способствует удержанию жидкости в верхней половине туловища, из-за чего лицо отекает. Страдают и глаза: алкоголь заставляет кровеносные сосуды расширяться и лопаться, отчего белки становятся еще краснее и раздраженнее", — предупредила врач.
Нарколог добавила, что сочетание спиртного и сна на высоте увеличивает частоту сердечных сокращений, что сопоставимо с интенсивной физической нагрузкой. У страдающих сердечными или легочными патологиями это может спровоцировать обострение симптомов.
По словам Перминовой, алкоголь также повышает опасность образования тромбов в венах нижних конечностей. Обезвоживание, вызванное спиртным, способствует формированию кровяных сгустков. Пассажир в состоянии опьянения либо забывает каждый час вставать для профилактики, либо просто засыпает.
Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане
20 декабря 2025, 03:13
Взлет, посадка и турбулентность в сочетании с сухим воздухом часто вызывают у пассажиров тошноту.
"Алкоголь только ухудшает ситуацию, поскольку раздражает слизистую желудка и усиливает выработку желудочного сока", — подчеркнула врач.
Тем, кто пытается успокоить нервы с помощью спиртного перед полетом, как отметила специалист, может грозить обратный эффект. Алкоголь негативно действует на психику, способствуя тревоге и панике. В условиях гипоксии и обезвоживания этот эффект усиливается из-за учащенного сердцебиения и головокружения.
"Употребление алкоголя на борту самолета из-за нарушения координации движений повышает риск упасть и получить травму. А если при этом воздушное судно попало в зону турбулентности, то травмы не избежать", - заключила специалист.
Пассажир на борту самолета - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Врач рассказала, почему при перелетах могут появляться тромбы
20 октября 2025, 03:21
 
ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала