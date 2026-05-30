Нарколог предупредила об опасности употребления алкоголя в самолете

Краткий пересказ от РИА ИИ Употребление алкоголя во время перелета может повысить риски тромбоза глубоких вен, вызвать приступы тревожности и панических атак, а также привести к травмам.

Алкоголь усугубляет негативные эффекты, связанные с условиями авиаперелета: усиливает проблемы с кожей, способствует удержанию жидкости в верхней половине туловища и может спровоцировать обострение симптомов у людей с сердечными или легочными патологиями.

Употребление алкоголя на борту самолета из-за нарушения координации движений повышает риск упасть и получить травму, особенно в условиях турбулентности.

ТУЛА, 30 мая – РИА Новости. Употребление алкоголя во время перелета может повысить риски тромбоза глубоких вен, вызвать приступы тревожности и панических атак, а также привести к травмам, рассказала РИА Новости тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.

По словам специалиста, условия авиаперелета и без того являются стрессом для организма: сухой воздух в салоне, гипоксия, длительное сидячее положение. Алкоголь же многократно усиливает эти негативные эффекты.

Как отметила Перминова, из-за сухости воздуха кожа становится раздраженной, может возникнуть зуд.

"Алкоголь только усугубляет этот эффект, добавляя новых проблем с кожей. Например, может произойти обострение розацеа — появляются ярко-красные пятна. Кроме того, спиртное на высоте способствует удержанию жидкости в верхней половине туловища, из-за чего лицо отекает. Страдают и глаза: алкоголь заставляет кровеносные сосуды расширяться и лопаться, отчего белки становятся еще краснее и раздраженнее", — предупредила врач.

Нарколог добавила, что сочетание спиртного и сна на высоте увеличивает частоту сердечных сокращений, что сопоставимо с интенсивной физической нагрузкой. У страдающих сердечными или легочными патологиями это может спровоцировать обострение симптомов.

По словам Перминовой, алкоголь также повышает опасность образования тромбов в венах нижних конечностей. Обезвоживание, вызванное спиртным, способствует формированию кровяных сгустков. Пассажир в состоянии опьянения либо забывает каждый час вставать для профилактики, либо просто засыпает.

Взлет, посадка и турбулентность в сочетании с сухим воздухом часто вызывают у пассажиров тошноту.

"Алкоголь только ухудшает ситуацию, поскольку раздражает слизистую желудка и усиливает выработку желудочного сока", — подчеркнула врач.

Тем, кто пытается успокоить нервы с помощью спиртного перед полетом, как отметила специалист, может грозить обратный эффект. Алкоголь негативно действует на психику, способствуя тревоге и панике. В условиях гипоксии и обезвоживания этот эффект усиливается из-за учащенного сердцебиения и головокружения.