Адвокат Euroclear подтвердил обжалование исполнения решения по иску ЦБ
18:54 30.05.2026
Адвокат Euroclear Кульков подтвердил обжалование исполнения решения по иску ЦБ

© AP Photo / Sylvain Plazy — Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
  • Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.
  • Представитель Euroclear в суде подтвердил, что ответчик обжаловал судебный акт об обращении решения к немедленному исполнению.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Представитель Euroclear в суде, адвокат Максим Кульков подтвердил РИА Новости, что ответчик обжаловал судебный акт об обращении решения к немедленному исполнению.
"Могу подтвердить, что мы подали жалобу на неделе", - сказал Кульков.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
