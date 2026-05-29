Врач рассказал, может ли быть аллергия на майского жука

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Аллергию летом могут спровоцировать не только укусы комаров, мошек, слепней, пчел и ос, но и контакт с некоторыми не жалящими насекомыми, включая майского и июньского жуков, рассказал аллерголог-иммунолог Станислав Палецкий.

Однако намного чаще врачи сталкиваются с аллергией на комаров, мошек, слепней, клопов, блох, пчел и ос, потому что контакты с ними происходят чаще и сопровождаются более выраженным введением аллергенов через слюну или яд, добавил эксперт.