Рейтинг@Mail.ru
Сбежавшая на Украину чиновница пыталась продать земли в Донбассе за рубеж - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 29.05.2026 (обновлено: 11:49 29.05.2026)
Сбежавшая на Украину чиновница пыталась продать земли в Донбассе за рубеж

РИА Новости: сбежавшая на Украину чиновница пыталась продать земли в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире сбежавшей на Украину экс-чиновницы Луганской областной военной администрации обнаружили документы о продаже земельных участков.
  • Земельные участки планировали продавать гражданам Польши под видом инвестиционной деятельности зарубежных доноров.
  • Часть земель, планировавшихся к продаже, относилась к лесоохотничьим угодьям.
ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Ряд документов о подготовленных к продаже участках земли на территории бывшей Луганской области обнаружили в квартире сбежавшей на Украину в 2022 году экс-чиновницы Луганской областной военной администрации, работавшей на подконтрольной Киеву территории, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"В квартире сбежавшей сотрудницы Луганской военной администрации обнаружены документы, подготовленные для оформления сделок по продаже ряда земельных участков гражданам Польши", — сообщил представитель силовиков.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Дезертир из ВСУ пытался продать арсенал гранат
4 мая, 14:42
По его словам, женщина, в квартире которой были найдены документы, работала в отделе легкой промышленности, экологии и природопользования управления промышленности и развития инфраструктуры данной администрации. Уточняется, что продажа земель должна была производиться под видом реализации инвестиционной деятельности зарубежных доноров.
"Из документов и личных записей ясно, что женщина действовала не одна, а с другими сотрудниками администрации", — пояснил собеседник агентства.
По словам представителя силовых ведомств, часть земель, планировавшихся к продаже, относилась к лесоохотничьим угодьям.
Он уточнил, что на данный момент документы переданы в компетентные органы, где изучаются специалистами.
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
На Украине женщина попыталась продать сына для попрошайничества
19 мая, 11:39
 
УкраинаДонбассЛуганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала