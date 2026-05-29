Сбежавшая на Украину чиновница пыталась продать земли в Донбассе за рубеж

ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Ряд документов о подготовленных к продаже участках земли на территории бывшей Луганской области обнаружили в квартире сбежавшей на Украину в 2022 году экс-чиновницы Луганской областной военной администрации, работавшей на подконтрольной Киеву территории, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

"В квартире сбежавшей сотрудницы Луганской военной администрации обнаружены документы, подготовленные для оформления сделок по продаже ряда земельных участков гражданам Польши", — сообщил представитель силовиков.

По его словам, женщина, в квартире которой были найдены документы, работала в отделе легкой промышленности, экологии и природопользования управления промышленности и развития инфраструктуры данной администрации. Уточняется, что продажа земель должна была производиться под видом реализации инвестиционной деятельности зарубежных доноров.

"Из документов и личных записей ясно, что женщина действовала не одна, а с другими сотрудниками администрации", — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя силовых ведомств, часть земель, планировавшихся к продаже, относилась к лесоохотничьим угодьям.