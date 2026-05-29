Зеленский подписал законопроект о соглашении с ЕС по кредиту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с Евросоюзом.
- Соглашение предусматривает выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро при условии выполнения ряда требований.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с Евросоюзом, предусматривающего выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.
Данные о заверении законопроекта подписью Зеленского появились в карточке документа на сайте Верховной рады в пятницу.
В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент ратифицировал меморандум с Европейским союзом о выделении Киеву 90 миллиардов евро кредита, в котором, в частности, предусмотрен ряд условий для выделения макрофинансовой помощи.
Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.