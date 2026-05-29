Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши предложил отобрать у Зеленского высшую госнаграду - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 29.05.2026 (обновлено: 14:19 29.05.2026)
Президент Польши предложил отобрать у Зеленского высшую госнаграду

В Польше 8 июня рассмотрят вопрос о лишении Зеленского Ордена Белого орла

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше 8 июня рассмотрят вопрос о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого орла.
  • Президент страны Кароль Навроцкий пояснил, что это связано с участием главы киевского режима в героизации деятелей ОУН*.
ВАРШАВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос о лишении Владимира Зеленского польского Ордена Белого орла рассмотрят 8 июня, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.
"Я очень серьезно отнесся к призыву польского народа и 8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение президента Зеленского Ордера Белого орла", - сказал Навроцкий.
Владимир Зеленский во время визита в Швецию - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Зеленский открыто признался в фашизме, заявил евродепутат
26 мая, 16:02
При этом он уточнил, что данное решение остается не за президентом, а за советом ордена.
Навроцкий пояснил что данный процесс связан с участием Зеленского в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*).
"Я очень возмущен и разочарован героизацией преступников", - сказал польский президент.
В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск высказал несогласие с идеей лишить Зеленского польского ордена.
"У нас серьезная проблема. Решение президента Зеленского, конечно, вторгается в нашу историческую чувствительность и по моему мнению бессмысленно снова выносит вопросы исторических разногласий на ненужный уровень", - заявил Туск журналистам.
Владимир Зеленский в Ереване - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Зеленский пожаловался на удар в спину от союзников
28 мая, 20:54
"Информация о том, что президент Навроцкий реагирует на предложение лишения Зеленского ордена Белого орла, которым он был награжден во время президентства Анджея Дуды, является подобным шагом", - продолжил он.
Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши.
Зеленский был награжден им 5 апреля 2023 года во время официального визита в Польшу.
Зеленский в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В Польше сделали внезапное заявление после нового решения Зеленского
Вчера, 09:20
 
В миреРоссияПольшаКиевская областьВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийАндрей МельникОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала