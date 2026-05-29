Президент Польши предложил отобрать у Зеленского высшую госнаграду

Краткий пересказ от РИА ИИ В Польше 8 июня рассмотрят вопрос о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого орла.

Президент страны Кароль Навроцкий пояснил, что это связано с участием главы киевского режима в героизации деятелей ОУН*.

ВАРШАВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос о лишении Владимира Зеленского польского Ордена Белого орла рассмотрят 8 июня, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.

"Я очень серьезно отнесся к призыву польского народа и 8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение президента Зеленского Ордера Белого орла", - сказал Навроцкий

При этом он уточнил, что данное решение остается не за президентом, а за советом ордена.

"Я очень возмущен и разочарован героизацией преступников", - сказал польский президент.

"У нас серьезная проблема. Решение президента Зеленского, конечно, вторгается в нашу историческую чувствительность и по моему мнению бессмысленно снова выносит вопросы исторических разногласий на ненужный уровень", - заявил Туск журналистам.

"Информация о том, что президент Навроцкий реагирует на предложение лишения Зеленского ордена Белого орла, которым он был награжден во время президентства Анджея Дуды , является подобным шагом", - продолжил он.

Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши.

Зеленский был награжден им 5 апреля 2023 года во время официального визита в Польшу.