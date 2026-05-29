Президент Польши предложил отобрать у Зеленского высшую госнаграду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше 8 июня рассмотрят вопрос о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого орла.
- Президент страны Кароль Навроцкий пояснил, что это связано с участием главы киевского режима в героизации деятелей ОУН*.
ВАРШАВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос о лишении Владимира Зеленского польского Ордена Белого орла рассмотрят 8 июня, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.
"Я очень серьезно отнесся к призыву польского народа и 8 июня состоится заседание совета Ордена Белого орла и я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение президента Зеленского Ордера Белого орла", - сказал Навроцкий.
При этом он уточнил, что данное решение остается не за президентом, а за советом ордена.
Навроцкий пояснил что данный процесс связан с участием Зеленского в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*).
"Я очень возмущен и разочарован героизацией преступников", - сказал польский президент.
В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск высказал несогласие с идеей лишить Зеленского польского ордена.
"У нас серьезная проблема. Решение президента Зеленского, конечно, вторгается в нашу историческую чувствительность и по моему мнению бессмысленно снова выносит вопросы исторических разногласий на ненужный уровень", - заявил Туск журналистам.
Зеленский пожаловался на удар в спину от союзников
28 мая, 20:54
"Информация о том, что президент Навроцкий реагирует на предложение лишения Зеленского ордена Белого орла, которым он был награжден во время президентства Анджея Дуды, является подобным шагом", - продолжил он.
Орден Белого орла является высшей и старейшей государственной наградой Польши.
Зеленский был награжден им 5 апреля 2023 года во время официального визита в Польшу.
Зеленский в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.