МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Вместо процветающей европейской демократии, за которую когда-то выступал Майдан, украинцы получили режим, наводнивший нелегальным оружием не только собственную страну, но и многие другие. О созданной Киевом международной угрозе — в материале РИА Новости.

Предмет умолчания

Благодаря действиям киевского режима Украина стала крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия и боеприпасов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Превратившись в полигон для испытания новых видов вооружения, страна вышла на черные рынки по всему миру.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777

Ежегодно ЕС выделяет десятки миллиардов долларов на военную помощь Киеву. Итог щедрой поддержки — очередная угроза. Подробностей о нынешней ситуации не раскрывают, но предупреждают: после окончания конфликта украинская контрабанда станет большой проблемой для Запада.

"В стране будет много оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ — и много людей, которым нужны деньги", — отмечал ранее замглавы Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) Ларс Гердес.

Киев неоднократно пытался убедить союзников, что ни один ствол не пересек границу в обратном направлении. Однако даже на Западе убедительность таких заявлений взывает большие сомнения.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Минометные снаряды, Украина

Там знают о попадании на черный рынок военных поставок, но замалчивают это, подчеркивает лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. По его словам, еще на раннем этапе спецоперации Польшу, Румынию и другие граничащие с Украиной страны "наводнило оружие", ранее доставленное Западом ВСУ.

"Различные командиры (не знаю, какого уровня) — зачастую не генералы, а полковники и другие — получали партии оружия и лично перепродавали или выбрасывали их на черный рынок", — заявлял Херш.

© AP Photo / Paul Sakuma Журналист Сеймур Херш

В помощь преступности

Еще четыре года назад глава Европола Катрин де Болль предупреждала: поставляемое Украине вооружение может попасть не в те руки. В июле 2022-го ведомство фиксировало продажи на международном рынке огнестрельного оружия, которое, предположительно, складировалось в схронах у украинской границы для последующей контрабанды.

Ситуацию обострило отсутствие контроля со стороны крупнейших стран-поставщиков. Когда конгресс спросил тогдашнего министра обороны США Ллойда Остина, может ли Вашингтон контролировать процесс, он лишь выразил надежду на добросовестность Киева.

"В плане подотчетности мы на данном этапе вынуждены полагаться на украинцев, исходить из того, что они будут поступать правильно", — говорил Остин.

© AP Photo / Alex Brandon Ллойд Остин

И вот на второй год СВО заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик заявил, что оружейная контрабанда с Украины увеличилась в разы. Если в 2021-м польские силовики фиксировали лишь 1,4 тысячи единиц оружия, то в 2022-м — больше восьми тысяч.

А в 2023-м Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что оружие с Украины могло попасть в руки местных преступников. В полицейском докладе подчеркивалось: есть вероятность, что в этой связи украинский конфликт приведет к неожиданным последствиям для Евросоюза.

В марте 2026-го президент Молдавии Майя Санду назвала Украину в числе основных источников незаконного оборота оружия в стране.

© AP Photo / Vadim Ghirda Владимир Зеленский и Майя Санду

Однако рынок сбыта не ограничивается Европейским континентом. Как заявлял президент Нигерии Мохаммаду Бухари, использовавшееся в украинском конфликте оружие незаконно поступало в регион озера Чад и применялось террористами в Африке.

Тонкости масштабов

Особенно обеспокоена украинской контрабандой соседняя Польша. Глава отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро польской полиции Адам Радонь объявил о разработке плана Trident ("Трезубец"), призванного подготовить силовиков к выявлению незаконных поставок с Украины и ликвидации занимающихся этим преступных группировок. На реализацию потратят почти два миллиона долларов.

© AP Photo / Stringer Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша

"Статистика Европола и Интерпола показывает, что оружие с Украины появляется в Германии и других странах Европы, так что оно не обошло Польшу стороной. Речь идет о винтовках, пистолетах и ​​даже гранатометах, попадающих на черный рынок. Это заставляет нас полагать, что оружие с Украины слишком легко перемещается через Польшу", — оценила ситуацию заведующая кафедрой исследований в области безопасности польской Академии ВСБ Паулина Полко.

Европейские власти постараются усилить контроль на границе с Украиной, пытаясь решить вопрос на локальном уровне, но глобальных изменений не будет, считает политолог Александр Дудчак.

© Фото : Canadian Armed Forces Загрузка оружия для отправки на Украину

"Украину используют как канал распространения оружия по всему миру. Страна сейчас очень удобна как прикрытие для совершения различных темных дел, от которых на Западе стараются откреститься и, если что, перевести стрелки на Киев", — говорит эксперт.