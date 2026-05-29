Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали о работе станции при потере внешнего электроснабжения - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 29.05.2026 (обновлено: 13:03 29.05.2026)
На ЗАЭС рассказали о работе станции при потере внешнего электроснабжения

Яшина: ЗАЭС штатно отработала при временной потере внешнего электроснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже 16-й случай во время военного конфликта, заявила Евгения Яшина.
  • Станция отработала штатно, запустив аварийные дизельные генераторы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС штатно отработала при временной потери внешнего электроснабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявило МАГАТЭ. Во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы. Причина происшествия неизвестна.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Мишустин назначил Исаева гендиректором ЗАЭС
28 мая, 20:44
"Поскольку основная линия "Днепровская" 750 киловольт отключена с 24 марта, в результате кратковременного отключения резервной высоковольтной линии 330 киловольт Запорожская АЭС временно переходила на резервную схему энергоснабжения. В штатном режиме сработали дизель-генераторы, обеспечивающие питание систем безопасности станции", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Украинская артиллерия обстреляла территорию Запорожской АЭС
17 мая, 18:41
 
РоссияЗапорожская АЭСЭнергодарМАГАТЭДнепр (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала