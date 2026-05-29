На ЗАЭС рассказали о работе станции при потере внешнего электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС штатно отработала при временной потери внешнего электроснабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявило МАГАТЭ. Во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы. Причина происшествия неизвестна.
"Поскольку основная линия "Днепровская" 750 киловольт отключена с 24 марта, в результате кратковременного отключения резервной высоковольтной линии 330 киловольт Запорожская АЭС временно переходила на резервную схему энергоснабжения. В штатном режиме сработали дизель-генераторы, обеспечивающие питание систем безопасности станции", - сказала Яшина агентству.