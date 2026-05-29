Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 28 мая — РИА Новости. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатлённая эпоха" открылась сегодня в штаб-квартире ООН.

В экспозиции представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полёта Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, а также фотографии работы миротворческих сил и встреч мировых лидеров.

© РИА Новости Космонавт Юрий Гагарин в автобусе направляется на стартовую площадку космодрома Байконур

На выставке можно увидеть снимки прославленных фотографов, в том числе фронтовых фотокорреспондентов. В экспозиции представлены работы Георгия Зельмы, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других известных фотожурналистов.

Особенность экспозиции — мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры "оживают": посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов — запечатлённые моменты прошлого перестают быть застывшими мгновениями.

Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". Архив, собранный за 85 лет, лёг в основу выставки. "Для нас важно чтить это наследие. Выставка — не только дань уважения ветеранам фотожурналистики, но и приглашение зрителю увидеть, как традиции правдивого, эмоционального и глубокого репортажа живут и сегодня.

© РИА Новости / Павел Лисицын Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

« "Мы гордимся возможностью показать эти кадры мировому сообществу", — заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев.