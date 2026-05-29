ВСУ заминировали участок трассы "Новороссия", погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ дистанционно заминировали участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей.
- В результате погиб водитель "КамАЗа", также повреждения получили несколько машин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. ВСУ дистанционно заминировали участок трассы "Новороссия", погиб человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня около 6 утра вражеский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Погиб водитель "КамАЗа", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramМесто сброса мин на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей
Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Повреждения также получили несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе.
Глава региона пояснил, что мины срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18