ВСУ заминировали участок трассы "Новороссия", погиб мужчина

"Сегодня около 6 утра вражеский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей . Погиб водитель "КамАЗа", — написал он на платформе " Макс ".

Место сброса мин на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей

Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Повреждения также получили несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе.