ВСУ заминировали участок трассы "Новороссия", погиб мужчина
15:56 29.05.2026 (обновлено: 16:33 29.05.2026)
ВСУ заминировали участок трассы "Новороссия", погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ дистанционно заминировали участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей.
  • В результате погиб водитель "КамАЗа", также повреждения получили несколько машин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. ВСУ дистанционно заминировали участок трассы "Новороссия", погиб человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня около 6 утра вражеский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Погиб водитель "КамАЗа", — написал он на платформе "Макс".

Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Повреждения также получили несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе.
Глава региона пояснил, что мины срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
