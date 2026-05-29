Число погибших при атаке ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух

В Волжском погибла 55-летняя женщина после атаки на химпредприятие.

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Число погибших при ночном налете дронов ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух, сообщили в мэрии Волжского.

Ранее глава региона Андрей Бочаров рассказал, что при атаке на местное химпредприятие погиб 60-летний мужчина. Также сообщалось о 55-летней пострадавшей.

« "Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось", — написали власти города на платформе " Макс ".

Кроме того, ранения получил житель дома на улице Вершинина в Волгограде , ему оказали помощь на месте. В областной столице повреждено остекление части помещений детского сада № 357.

Бочаров уточнил, что на территории региона после падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии и объектах. Вскоре огонь потушили.