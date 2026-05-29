10:24 29.05.2026 (обновлено: 11:40 29.05.2026)
Число погибших при атаке ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух

В больнице умерла пострадавшая при атаке БПЛА на Волжский

  • Число погибших при ночном налете дронов ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух.
  • В Волжском погибла 55-летняя женщина после атаки на химпредприятие.
ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Число погибших при ночном налете дронов ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух, сообщили в мэрии Волжского.
Ранее глава региона Андрей Бочаров рассказал, что при атаке на местное химпредприятие погиб 60-летний мужчина. Также сообщалось о 55-летней пострадавшей.
«
"Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось", — написали власти города на платформе "Макс".
Кроме того, ранения получил житель дома на улице Вершинина в Волгограде, ему оказали помощь на месте. В областной столице повреждено остекление части помещений детского сада № 357.
Бочаров уточнил, что на территории региона после падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии и объектах ТЭК. Вскоре огонь потушили.
Губернатор дал поручения оперативным службам и муниципалитету, чтобы выяснить масштаб повреждений, прежде всего жилого фонда, и в ближайшее время ликвидировать последствия.
