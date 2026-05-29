ВСУ около 100 раз за сутки атаковали девять округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять округов Белгородской области около 100 раз беспилотниками, пять человек получили ранения, сообщили в региональном оперштабе.

По данным ведомства, по Валуйскому округу совершены атаки четырьмя беспилотниками, пострадала женщина, над Красногвардейским, Ракитянским и Ровеньским округом сбиты пять беспилотников. Уточняется, что по Волоконовскому округу совершены удары пять беспилотников, четыре из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому округу в ходе трех обстрелов выпущено девять снарядов и нанесены удары 17 БПЛА, пять из которых сбиты и подавлены.