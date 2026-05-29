ВСУ около 100 раз за сутки атаковали девять округов Белгородской области
09:03 29.05.2026 (обновлено: 09:30 29.05.2026)
ВСУ около 100 раз за сутки атаковали девять округов Белгородской области

Оперштаб: ВСУ 98 раз за сутки атаковали дронами 9 округов Белгородской области

  • Украинские военные за сутки атаковали девять округов Белгородской области около 100 раз беспилотниками, пять человек получили ранения.
  • В ходе четырех обстрелов было выпущено 27 снарядов, зафиксированы 98 атак с помощью БПЛА, из них 46 сбили.
  • Различные повреждения выявили в семи частных домовладениях, трех социальных объектах, двух предприятиях, офисном здании и 18 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять округов Белгородской области около 100 раз беспилотниками, пять человек получили ранения, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе "Макс", за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 27 снарядов в ходе четырех обстрелов и зафиксированы 98 атак с помощью БПЛА, из них 46 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях, трех социальных объектах, двух предприятиях, офисном здании, инфраструктурном объекте и 18 транспортных средствах.
"В Белгородском округе по поселкам Комсомольский, Майский и Октябрьский, селам Отрадное и Чайки совершены атаки девяти беспилотников. В районе поселка Комсомольский в результате атак БПЛА на автомобили пострадали двое мужчин… В Шебекинском округе… нанесены удары 29 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен. В селе Маломихайловка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина… При отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по Валуйскому округу совершены атаки четырьмя беспилотниками, пострадала женщина, над Красногвардейским, Ракитянским и Ровеньским округом сбиты пять беспилотников. Уточняется, что по Волоконовскому округу совершены удары пять беспилотников, четыре из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому округу в ходе трех обстрелов выпущено девять снарядов и нанесены удары 17 БПЛА, пять из которых сбиты и подавлены.
"В Краснояружском округе по поселкам Красная Яруга, Степное, селам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Теребрено и хутору Фищево в ходе одного обстрела выпущено 18 боеприпасов, шесть раз сброшены 17 взрывных устройств с БПЛА и произведены атаки 12 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты", - заявили в оперштабе.
По информации врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ нанесли 35 ударов по территории Белгородской области, четыре раза применял артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также шесть раз были сброшены взрывные устройства с БПЛА. По его словам, двое из пяти пострадавших находятся в больницах.
